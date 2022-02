Continuano i match di andata degli ottavi di Champions League, con la Juventus in campo in Spagna contro il Villarreal. Allegri nella conferenza della vigilia ha ammesso di gradire anche un pareggio allo Stadio della Ceramica, per poi giocarsi tutto nel match di ritorno allo Stadium, in programma mercoledì 16 marzo, questo perché teme il Submarino Amarillo di Unai Emery, che ha chiuso il girone di qualificazione dietro il Manchester United ma davanti l'Atalanta. Juve senza Chiellini e Rugani, Villarreal senza il bomber Moreno. Squadre in campo dalle 21.



DOVE VEDERLA IN TV

Il match sarà visibile in diretta tv e in chiaro, senza bisogno di avere un abbonamento, su Mediaset, e in particolare su Canale 5. Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire Villarreal-Juventus anche in diretta tv sul satellite, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul numero 252 del satellite.



DOVE VEDERLA IN STREAMING

Villarreal-Juventus sarà visibile in diretta streaming su Mediaset Play - accedendo al sito tramite pc o scaricando l'app - oppure sul sito di Sportmediaset. sarà possibile vedere Villarreal-Juventus in diretta streaming anche sull'app SkyGo, solo per gli abbonati a Sky, tramite pc, smartphone o tablet. Un'altra alternativa per guardare Villarreal-Juventus in diretta streaming è NOW, il servizio live e on demand di Sky che trasmette il meglio della programmazione. Infine, sempre gli abbonati potranno vedere Villarreal-Juventus su Infinity+.



PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Iborra, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Locatelli, McKennie; Vlahovic, Morata.