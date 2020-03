Con l'infortunio di Josef Martinez, Atlanta United è alla ricerca di un nuovo attaccante da inserire in rosa. Come riporta il sito ufficiale della MLS, nel mirino dei Five Stripes c'è l'ex Milan Carlos Bacca, che non trova spazio con continuità nel Villarreal. Le alternative sono rappresentate da Rondon, Huntelaar, Ibisevic e Giroud.