Intervistato da El Confidencial, il difensore del Villarreal Pau Torres spiega la decisione di dire no al Tottenham in estate: "Alla fine ho trovato più attraente la possibilità di giocare la Champions League con il club della mia città natale. Quest'anno la Nazionale ha obiettivi importanti e quando fai dei cambiamenti non sai come andranno. Era chiaro per me che questo era un anno in cui godermi la Champions con il Villarreal vicino alla mia famiglia. Il Villarreal mi ha pressato per accettare l'offerta degli Spurs? No, in nessun momento. Dal primo minuto mi hanno detto che avrebbero rispettato ogni mia decisione. Sono molto felice a casa, ho un contratto fino al 2024 e vedremo quello che sarà il meglio per tutti".