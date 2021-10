All'Allianz Stadium è arrivato il Chelsea vicecampione d'Europa, non brillante come nei momenti migliori e già il 3-3 col Wolfsburg lo aveva dimostrato, ma pur sempre il Chelsea. E la Juve l'ha affrontato con coraggio, provando a rispondere colpo su colpo, provando a imporre il proprio gioco. Che c'è, perchéma i passi avanti rispetto alle precedenti avventure europee sono evidenti, la crescita in termini di consapevolezza e personalità è esponenziale.. Di modi migliori per promuovere il calcio femminile, semplicemente, non ce ne sono.Il Chelsea ha qualcosa in più, si vede. Ma la Juve non ha paura e se la gioca, con Montemurro che vince la personalissima sfida con Emma Jayes. Però al 31' è il Chelsea a passare in vantaggio, Cuthbert taglia in due la difesa bianconera partendo da destra, prima salta Boattin, poi Rosucci e Salvai non leggono bene la situazione e da centro area insacca lo 0-1. La Juve però è di altra pasta rispetto al passato, non molla, reagisce subito trovando un gran gol per il pareggio al 37': cross perfetto di Boattin, spaccata vincente di Bonansea. Nella ripresa i ritmi calano, il Chelsea ne approfitta e sfiora il vantaggio in almeno un paio d'occasioni, la pericolosità della Juve invece diminuisce anche ci sono due o tre ripartenze che potevano essere sfruttate meglio. Al 67' è anche grazie a qualche rimpallo che Harder riesce a trovare la rete del definitivo 1-2, mentre Peyraud-Magnin con l'aiuto del palo nega a Kerr il gol che avrebbe chiuso il match. Invece la partita resta aperta, la Juve non molla e nei minuti finali sfiora con Bonfantini prima e Staskova poi la rete del pareggio. Non arriva, ma la crescita della Juve a livello internazionale continua e passa pure da questa sconfitta. Certo, il sogno dei quarti di finale si complica parecchio: ora le bianconere sono a 3 punti, Chelsea e Wolfsburg a 4, dalle prossime due sfide con le tedesche passa la qualificazione.