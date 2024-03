Vinicius in lacrime per il razzismo, Chilavert lo attacca: 'Non faccia il f***o, il calcio è da uomini'

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

Tiene banco il caso, in Spagna e non solo. L'esterno offensivo delè scoppiato in lacrime ieri durante la conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole tra Spagna e, rispondendo ad alcune domande sul tema, incassando l'applauso dei giornalisti presenti e supporto dal mondo del calcio. Non tutti, però, perché c'è anche chi si è scagliato contro l'attaccante verdeoro.- Così ieri Vini, recentemente vittima di cori beceri da parte di alcuni sostenitori dell'Atletico Madrid e già bersaglio in passato di insulti analoghi a Valencia: "Mi dispiace.. E non si possono difendere. Io so cosa vuol dire, l’ho vissuto: mio padre cercava lavoro, ma se per un posto era in concorrenza con un bianco il lavoro lo davano al bianco. No, non penso che la Spagna sia un Paese razzista, però sì che ci sono tanti razzisti in Spagna, e molti di loro vanno allo stadio. La Liga sta cercando di migliorare le cose, ma in Spagna il razzismo non è un delitto e la cosa ovviamente complica tutto. In Brasile sono state cambiate le leggi e i razzisti iniziano ad essere puniti. Così dev’essere. Al momento i razzisti in Spagna sanno di essere impuniti, bisogna togliere loro questa sicurezza e gli episodi diminuiranno, ci penseranno su due volte. Non ho mai pensato di andar via dalla Liga perché così facendo gliela darei vinta, è ciò che vogliono i razzisti. No, voglio restare qui, vincere e segnare così che questa gente veda la mia faccia da tutte le parti. Sono stanco, sono triste, ogni giorno più triste perché da quando ho fatto la mia prima denuncia gli episodi di razzismo sono aumentati, ma non mi fermo. Devo parlare per tutti coloro che non hanno voce".- Fra le tante risposte arrivate, c'è anche quella choc di José Chilavert. L'ex portiere paraguayano, noto anche per la sua vena realizzativa e la sua abilità sui calci di punizione, si è scagliato contro Vinicius con un messaggio di cattivo gusto sui propri social. Partendo dalla locuzione latina panem et circenses, Chilavert scaglia il proprio dardo: "Il primo a insultare e attaccare i rivali è lui.". Un'uscita che ha destato indignazione sui social e non solo.