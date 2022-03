Pochi minuti fa il commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per la sfida di questa sera contro la Macedonia del Nord: questa sera al Barbera di Palermo contro i Macedoni gli azzurri si giocheranno l’accesso allo spareggio per accedere ai Mondiali di Qatar 2022. Oltre allo juventino Manuel Locatelli, ormai guarito dal Covid-19 ma che raggiungerà domani i compagni a Coverciano, ci sono 9 giocatori non inseriti in lista che assisteranno al match dalla Tribuna: tra loro ci sarà anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Oltre al terzino viola saranno out anche Gollini, Bonucci, Luiz Felipe, Locatelli, Sensi, Belotti, Scamacca, Zaniolo, Zaccagni.



Questa la lista completa:



Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).