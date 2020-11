La Fiorentina sta pagando carissima la scelta del suo presidente di confermare Beppea giugno, nonostante i dirigenti avessero già chiuso per Ivan, e difficilmente questa stagione potrà regalare inaspettate soddisfazioni alla squadra viola. Iachini fin qui non è riuscito a prendere in mano un gruppo di valore, imponendo uno schieramento che sta snaturando i giocatori, da Callejon ad Amrabt, non portando a casa risultati.La Fiorentina adesso aspetta la gara di sabato sera al Tardini contro il Parma, considerata lo spartiacque della stagione.. La difficoltà nell’arrivare ad un allenatore di alto livello, poi, sta facendo il resto, con i dirigenti viola che non vorrebbero puntare nuovamente su un traghettatore, provando a strappare il sì di Sarri, che in questo momento è senza dubbio il preferito.La scelta del sostituto sarà determinante per il presente ed il futuro della Fiorentina, anche perché Commisso ha già dimostrato che, qualora il nuovo allenatore fosse una persona dedita al lavoro e capace di fare qualche saltuario risultato positivo, resterebbe in sella anche per l’inizio della prossima stagione, proprio come successo per Montella e Iachini.