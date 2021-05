La Fiorentina chiude la stagione casalinga con una sconfitta contro il Napoli per 0-2, in una partita giocata con tanta animosità dalla squadra di Iachini, ma senza alcun tipo di obbiettivo. Con il passare dei minuti si è vista la differenza di stimoli e la grande differenza di tasso tecnico tra le due squadre, e i partenopei hanno fatto valere una qualità decisamente superiore. I viola avevano poco da chiedere dopo la matematica salvezza raggiunta lo scorso turno, e l’ambiente ha sicuramente risentito del polverone alzato daVisto che (purtroppo?) nessun giornalista scende in campo la domenica, si sta avvicinando il momento per la Fiorentina di una rivoluzione su tutti i livelli. Allenatore a parte, la squadra avrà bisogno di un forte rinnovamento, così come la società.La permanenza dell’attaccante serbo sarà anche una testimonianza di intenti per il futuro, oltre che un biglietto da visita per il nuovo allenatore.Il nome in cima alla lista delle preferenze della società ieri era già all’Artemio Franchi, si tratta di Gennaro Gattuso.. Il tecnico calabrese ha già posto le sue clausole, e tra queste naturalmente c’è la permanenza di Vlahovic, oltre a vari rinforzi per la rosa. L’arrivo di Gattuso sarebbe la prima grande manovra di Commisso, che dopo vari errori dimostrerebbe di voler rilanciare davvero i viola.