È un po’ inflazionato, ma il passaggio di Amici mai di Venditti calza decisamente a pennello per occasioni come questa. “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Una frase che descrive a meraviglia il tira e molla che riguarda Domenico Berardi e la Fiorentina. Sondato, corteggiato, cercato, l’esterno del Sassuolo è un vero e proprio pallino di Rocco Commisso sin dall’insediamento del tycoon all’interno club gigliato. Le strade del classe ’94 e della Viola sono state però ad un passo dall’incontrarsi. La Fiorentina era alla ricerca di un esterno d’attacco e Domenico acconsentì senza indugi ad accettare la corte Viola. Il mancato accordo fra le società (la Fiorentina presentò un’offerta considerata irricevibile dal Sassuolo) fece però saltare il banco e non se ne fece nulla con Barone e Pradè che virarono su Ikoné.Un amore, quello per il neroverde, che però dalle parti di Firenze non è mai tramontato. Anzi, si sussurra che il primo ad essere follemente innamorato del ragazzo di Cariati sia proprio Vincenzo Italiano, che lo considerava priorità assoluta già nel mercato di 18 mesi fa. Non è difficile capire il perché: per trovare l’ultima stagione in cui non è andato in doppia cifra si deve tornare alla stagione 2017-2018, quando comunque andò in gol 5 volte, uno in meno di Ikoné quest’anno che comunque ha giocato quasi 20 gare in più. Tredici, invece, le reti messe a referto quest’anno a fronte di 27 match stagionali. Una stagione positiva, anche se non ai livelli della precedente, quando infatti le richieste del Sassuolo superavano i 30 milioni di euro. Oggi le pretese si sono invece notevolmente abbassate eIncassato il sì del giocatore, sarebbe un peccato mortale farselo sfuggire a questo prezzo.