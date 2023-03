“Con le mani, con le mani, con le mani/Ciao ciao/Con i piedi, con i piedi, con i piedi/Ciao ciao/E con la testa, con il petto, con il cuore/Ciao ciao/E con le gambe, con il culo, coi miei occhi/Ciao”Chi di noi non ha canticchiato almeno una volta il pezzo che La Rappresentante di Lista presentò nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo? Ecco, quello che possiamo dirvi è che nelle ultime ore a Firenze la stanno cantando un po’ tutti dopo quanto successo nelle ultime settimane. La dedica?dato che, forse per la prima volta in oltre un anno, nella piazza viola c’è un attaccante che non lo sta facendo rimpiangere: Arthur Cabral. E mentre il serbo viene fermato al palo in quello che forse è il suo momento più difficile nella sua vita torinese, il brasiliano lascia parlare i numeriPer carità, l’ambientamento dell’ex Basilea è certamente andato oltre, dato che è arrivato in riva all’Arno nell’inverno 2022 per una cifra superiore ai 15 milioni. Però Re Artù pare finalmente aver trovato la sua dimensione e, anche a Cremona in una gara fin lì non semplice, ha messo la sua firma facendosi trovare al posto giusto al momento giusto al 50’. Una rete tutt’altro che difficile, ma che conferma una volta in più l’ottimo stato di forma del centravanti viola che paree, nelle gerarchie del reparto avanzato, anche Luka Jovic. Insomma, la Fiorentina, dopo un anno e due mesi, ha un attaccante.- Per la verità, nella Fiorentina sono tante le componenti che iniziano a funzionare, e non è un caso se la viola è prima nella classifica di serie A che prende in considerazione le ultime 4 giornate (10 punti, solo la Lazio ha ottenuto lo stesso bottino). La difesa si conferma solida, al netto di qualche piccola amnesia difensiva, le seconde linee offrono un rendimento simile a quello dei titolari e Mandragora, dopo un inizio stagione difficile, si sta confermando come un gigante nel centrocampo dei gigliati.. E con un settimo posto in campionato che dista 4 punti, un ottavo di ritorno di Conference che vede Biraghi e soci avanti e una semifinale di Coppa Italia all’orizzonte contro la Cremonese è lecito aspettarsi grandi cose dal finale di stagione. E chissà che non possa essere la volta buona per Firenze di