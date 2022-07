Finalmente oggi comincia ufficialmente la nuova stagione sportiva della Fiorentina. Dopo diverse settimane di stallo, in cui comunque la dirigenza gigliata è riuscita a blindare Vincenzo Italiano, adesso si fa sul serio. Già da stasera gran parte della squadra sarà a Firenze per sottoporsi al consueto giro di tamponi, dalla giornata di domani invece partiranno le visite mediche. Nei giorni successivi la squadra poi la squadra, a causa dell’inagibilità momentanea del centro sportivo Davide Astori, si sposterà al Centro Tecnico di Coverciano per i primi test fisici dell’anno. Da domenica 10 poi si fa sul serio con l’intero gruppo squadra che partirà per ritiro di Moena, dove resterà fino al 27.



PRIMO COLPO IN ARRIVO – Domani sarà il giorno dell’arrivo a Firenze di Rolando Mandragora, che verrà poi presentato ai media il giorno successivo: anche il centrocampista si sottoporrà alle consuete visite mediche e poi metterà nero su bianco il suo accordo con la Fiorentina. Nove milioni alla Juventus e contratto fino al 2026 per il giocatore. Alle 12, secondo quanto comunicato oggi dal club, ci sarà anche una conferenza stampa di Daniele Pradè: il ds gigliato Daniele Pradè avrà modo di far luce sulle strategie di mercato, oltre che a rispondere ai tanti interrogativi su Torreira.



IL MERCATO NON SI FERMA – È praticamente concluso anche il capitolo portiere. Dopo aver scartato i profili di Vicario e Milinkovic-Savic, la dirigenza viola ha scelto Pierluigi Gollini per il futuro: prestito annuale oneroso a 500mila euro con riscatto fissato a 8 milioni a favore dell’Atalanta. Continuano i contatti con Shakthar e Real per Dodò e Jovic con entrambi che, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, entro una settimana dovrebbero diventare due giocatori viola. In settimana arriverà anche il tentativo gigliato per Praet che al momento è l’indiziato numero uno per il vice Castrovilli: manca ancora l’intesa con il Leicester, ma i viola sono pronti a fare leva sulla volontà del giocatore.