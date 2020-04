In un momento complicato come quello che stiamo vivendo, con il calcio sospeso nel limbo, senza una data di ripresa, le società stanno cercando di guardare al futuro, per non farsi trovare impreparate.Il piano dei dirigenti viola è quello di trattenere i talenti in rosa, che compongono lo zoccolo duro del gruppo, al quale dovranno essere aggiunti giovani di potenziale, necessari per il salto di qualità.In casa Fiorentina ci sono tanti punti interrogativi per il futuro, a partire dall’allenatore, con. Altro nodo da sciogliere è quello legato al futuro di, che da partente certo ora sembra più vicino alla Fiorentina e potrebbe rinnovare il contratto, anche se gli incontri programmati stanno continuando a slittare. Terzo nodo è capitan Pezzella, il partente più probabile.Quello che trapela, però, dall’ambiente viola, è che la Fiorentina la prossima stagione dovrebbe giocare con il 4-3-1-2, e i grandi investimenti saranno fatti per un centrale con i piedi buoni ed un grande numero 10. Proprio in questa direzione si inseriscono i due profili preferiti da Pradè, ovvero. Il primo è un classe 2000 di proprietà del Verona, sul quale c’è l’interesse di mezza Serie A, anche se i viola dopo l’affare Amrabat possono vantare un canale privilegiato con gli scaligeri. Il secondo, invece, è un trequartista di grande qualità, che nella Dea non sta trovando lo spazio che merita.