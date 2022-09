Il pari di ieri contro ha lasciato a tutti, e non solo ai tifosi viola, dell’amaro in bocca: con una Juventus non proprio irresistibile la sensazione è che la Fiorentina, se solo fosse stata un po’ più determinata, avrebbe potuto raccogliere l’intero bottino in palio. Il gol iniziale di Milik aveva messo la gara in salita per i viola, ma dopo un primo momento di defaillance la squadra di Vincenzo Italiano ha preso subito in mano il pallino del gioco di fatto chiudendo in area i bianconeri. Avrebbe potuto anche perderla, l'occasione dello 0-2 fallita da McKennie è clamorosa, ma prestazione di ieri oscura parzialmente quella di Udine, dove si è visto una delle Fiorentine più brutte di sempre. Da inoltre ai viola la consapevolezza di poter dire la sua in questo campionato. Lo ha ripetuto anche il ds gigliato Pradè a fine partita: se questa squadra gioca come sa giocare, può vincere contro chiunque in Italia.



UNA SORPRESA, MA NON PER TUTTI – Nei giorni precedenti alla partita i riflettori erano puntati su l’ex Vlahovic, sul neo centravanti viola Jovic e su Di Maria, ma sul campo a prendersi gli applausi di tutti è solo un giocatore. Mi riferisco all’attaccante viola Christian Koaume che in 90 minuti ha riconquistato un’intera città. La passata stagione, seppur fosse l’unico giocatore viola che potesse vantare di esser convocato alle Olimpiadi, a Firenze non trascorse neanche una settimana: al termine della competizione infatti fu immediatamente definito il suo trasferimento in prestito all’Anderlecht, ed il giocatore passò in Italia solo per poche ore. Italiano non ebbe neanche il tempo per visionarlo. A un anno da allora la situazione è completamente ribaltata, con l’ivoriano che adesso ha scalato molte posizioni nelle gerarchie di squadra. Lo si vedeva già dal ritiro di Moena che il ragazzo avesse ingranato, e adesso per lui la strada è il momento di incidere: corri Christian corri!



AAA CERCASI CENTRAVANTI – Se la Fiorentina ieri non ha vinto è anche perche, almeno per adesso, non ha un attaccante di garantirgli continuità in fase di realizzazione. La Juve ha Vlahovic, l’Inter la LuLa, il Milan Giroud e Leao, la Lazio Immobile, la Roma Abraham e Belotti e anche l’Atalanta ha a disposizione due attaccanti di spessore come Zapata e Muriel. E la Fiorentina? Inutile tornare sulla prestazione di ieri di Jovic, che comunque dimostrerà di poter dire la sua in questo campionato, ma è innegabile che la Fiorentina adesso abbia un problema con il gol. Italiano avrà molto su cui lavorare.