Beppe Iachini, fin dal suo arrivo sulla panchina della Fiorentina, poco prima di Natale, è sembrato poco più che un traghettatore. Allenatore esperto, abile nelle situazioni difficili, capace di dare unità al gruppo e con il viola nel cuore: questo l'identikit dell’ex mediano, che aveva però fin da subito altre idee per la testa, e con il duro lavoro e la caparbietà ha sorpreso tutti, ridando gioco e risultati alla triste Fiorentina di Montella, conquistando tifosi e squadra.Il prezioso lavoro di Iachini ha portato molti frutti, ed il caso più lampante è Federico Chiesa. Il numero 25, dopo la mancata cessione alla Juventus in estate, non è mai entrato in sintonia con Montella, alimentando le voci di malumore e tristezza, che si sono rispecchiate in un momento di forma decisamente negativo per il talento di casa viola.Il lavoro di Iachini si è fermato sul più bello, con la Fiorentina in ripresa, lontana dalle zone calde e con i giocatori arrivati a gennaio appena inseriti nell’undici titolare. Il tecnico non vede l’ora di tornare in campo, il suo habitat naturale, e fare ciò che gli riesce meglio, ovvero lavorare duramente. L’ex giocatore viola vuole meritare sul campo la conferma e la possibilità di allenare la Fiorentina anche la prossima stagione, potendo plasmare la squadra ancora di più a sua immagine.