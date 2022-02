Con la partita di ieri contro l’Atalanta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha inanellato la terza vittoria consecutiva dopo la debacle casalinga contro la Lazio di Maurizio Sarri, successo che proietta i viola in corsa per una qualificazione europea. La prestazione di ieri, che ha mostrato come la squadra sia cresciuta anche in fase di gestione, ha mostrato gli enormi passi avanti fatti in pochi mesi da questo gruppo. Ritornando a concetti già espressi, mi chiedo chi la scorsa avrebbe scommesso anche solo un euro su una Fiorentina in corsa fino all’ultimo su più fronti: il settimo posto in campionato con una gara da recuperare e le due semifinali di Coppa Italia contro la Juventus consentono ai viola di avere più possibilità.



LA PROVOCAZIONE - Adesso però è stata alzata l’asticella. Allegri qualche giorno fa aveva messo la Fiorentina tra le squadre in corsa per la Champions League, affermazione che ha portato il sorriso a molti. Anche lo stesso Vincenzo Italiano dopo la partita ha accentuato i toni, percependo l’astuto tentativo del tecnico bianconero di mettere pressione alla sua squadra. I dati confermano la crescita esponenziale dei viola in questa stagione: con 13 partite ancora da disputare ha già totalizzato più punti della passata stagione, 42 contro 40. E ricordiamoci che a gennaio ha venduto il suo capocannoniere.



LA VOLATA FINALE - Adesso comincia una vera e propria corsa ad ostacoli che ci dirà quali sono i reali valori di questo gruppo: 15 partite (13 di campionato e 2 di Coppa Italia), più un’eventuale finale, che ci diranno di che pasta è fatta questa squadra. Sicuramente servirà dare una registrata alla fase difensiva (anche se nell’ultimo mese i progressi sono sotto gli occhi di tutti), ma soprattutto sarà utile migliorare lo score con le top 5 del campionato: negli scontri diretti i viola hanno un solo successo in casa contro il Milan.