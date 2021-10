Mettere le ali ai piedi. Questo era chiamata a fare la Fiorentina dopo aver vinto e convinto contro il fanalino di coda Cagliari. Non ci aspettavamo certo una partita altrettanto facile, ma nemmeno una prestazione da zero occasioni in 94'. Per di più contro una difesa che, fino ad oggi, aveva sempre subito gol.Non è solo un problema di finalizzazione. Se Vlahovic avesse molte occasioni, ma le fallisse tutte, allora sarebbe facile additarlo come responsabile della sua astinenza.Contro il modestissimo Cagliari visto al Franchi, due dei tre gol sono arrivati da fermo; il rigore di Biraghi era stato causato da un calcio d'angolo, non da un'azione ubriacante in area.Mourinho si è scagliato contro le sue riserve dopo la caporetto vissuta in Norvegia. La sconfitta contro la Lazio invece non è chissà quale cataclisma, ma ha messo in luce un problema per certi versi analogo: al momento,, quando i fragili muscoli del numero 8 non si mettono di traverso. A causa di Covid e di un problema al ginocchio,ha dovuto rinunciare alle sue due ali più efficaci (Saponara è entrato al 72' ma non ha inciso), e la differenza si è vista. Torniamo a ribadire:La partita l'ha decisa uno spagnolo, con una gran carriera alle spalle, allenato in passato da Sarri. Chi non l'avesse vista, potrebbe erroneamente pensare a, che ha lo stesso identikit del match-winner. Con la differenza che. E dire che qualche pallone interessante in area l'ex Real Madrid lo avrebbe pure messo... Ma i gemelli diversi sono anche i gol presi da Inter (Darmian) e Lazio (appunto Pedrito), con un contrasto aereo perso, persa di conseguenza la parità numerica e incassato il gol col pallone che viene allargato lateralmente. A destra allora, a sinistra ieri. 1-3 allora, 1-0 ieri.Ma la sensazione è che si possa fare di più, sia nel breve sia, soprattutto, a partire da gennaio del 2022.Se, come dice, questa è stata la Lazio migliore fino ad ora, con pochissime occasioni create, allora per i biancocelesti deve essere stato un inizio di campionato davvero complesso. Certo, magari il tecnico intende che finalmente i suoi non hanno incassato gol, ma fa sorridere sentire certe cose dopo una partita che avrebbe potuto tranquillamente finire 0-0.