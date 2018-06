Prudenza, solo questo. Gioire preventivamente è un atto scellerato e ignaro delle conseguenze. Manca il TAS di Losanna, resta da capire quali siano i margini di Commisso o di un altro socio. Insomma, davanti al Tribunale potrebbe saltare il banco, improvvisamente, in qualsiasi momento. Il pronunciamento cervellotico e caotico della UEFA, a oggi, racconta di una realtà ribaltabile in seconda sede. Che poi cambiare la sentenza possa essere più o meno difficile, questo è un altro discorso. Ma l’attesa, per le certezze, sarà ancora lunga. C’è il rischio di conoscere il proprio destino quando il ritiro di Moena sarà già iniziato. Anche perché devono essere ancora pubblicate le motivazioni della punizione inflitta al Milan.



Esiste, inoltre, un problema mercato. Virtualmente, manca meno di un mese all’ipotetico preliminare di Europa League, a quel secondo turno che vedrebbe la Fiorentina scendere in campo il 26 luglio contro una tra Sarajevo – favorita, sulla carta – e Banants, sebbene la UEFA si riservi un ulteriore giudizio poiché il ranking dell’Atalanta è inferiore a quello della Fiorentina. In ogni caso, la squadra è priva di qualsiasi pedina mancasse alla fine del campionato. Anzi, con l’addio di Sportiello manca pure il portiere. Il solo arrivo di Hancko, in circa quarantacinque giorni dal fischio finale della sfida di San Siro, lascia interdetti. Le piste sondate, con più o meno insistenza, a seconda della caratura, sono sfumate. Le altre si sono mosse, in qualche modo, piazzando pochi colpi – le concorrenti – e muovendosi in modo importante – quelle davanti – lasciando i viola crogiolarsi nelle proprie lacune.



Il mercato finirà ancor prima quest’anno e Pioli aveva chiesto una squadra più avanti rispetto alla scorsa stagione, in termini di acquisti, quando salì a Moena praticamente con la Primavera nell’ambito di una rivoluzione. E proprio la Val di Fassa, dove si svolgerà di pre-campionato gigliato, ha ricevuto rassicurazioni sulla rosa dopo le presenze di dodici mesi fa. Al momento, però, le entrate tentennano. Tre ruoli da assicurare assolutamente: portiere, regista ed esterno d’attacco. Questo per essere competitivi. Poi le riserve, da ricambiare senza ombra di dubbio. Con l’ipotetica Europa, inoltre, gli introiti aumenterebbero – non cospicuamente, inizialmente – ma ciò che diventerebbe essenziale sarebbe aumentare gli acquisti, anche nella loro qualità. Tra mercato e sentenze, al momento, regna l’attesa.