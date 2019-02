Lo abbiamo capito: quando si approccia a una partita della Fiorentina, gli sbalzi d’umore sono all’ordine del giorno. Dall’inizio del 2019, la Viola ha abituato a sfide ad alto contenuto di spettacolo e capovolgimenti di fronte. Tra goleade e imprevisti, la squadra di Pioli ultimamente non annoia mai. E ciò è accaduto anche a Ferrara, dove la vittoria contro la SPAL ha proiettato i toscani a tre punti dalla zona Europa League.



La Viola era partita forte, affondando nel trittico difensivo spallino, pari a un coltello nel burro fuso per resistenza. La prematura uscita dal campo di Lazzari ha costretto i padroni di casa a riordinarsi, cambiando interpreti e schema: mai imprevisto fu tanto provvidente, visto che da quel momento Semplici ha trovato l quadratura perfetta per premere la Fiorentina, privandola della profondità e costringendola ad allungarsi. I gigliati si sono persi nelle proprie posizioni, tra vuoti ed errori individuali. Lì la SPAL ha preso fiducia e, soprattutto, campo: tre palle gol regalate e sprecate, alla quarta Petagna non si è fatto sorprendere dopo la respinta di Lafont sul tiro di Valdifiori. Scossa, la Fiorentina è andata in difficoltà, salvo trovare la bordata di Edimilson, spauracchio in mezzo alla paura. Durante l’intervallo, Pioli ha riordinato i pezzi, inserito Laurini per l’acciaccato Ceccherini e organizzato diversamente il centrocampo. Gerson, poi, ha preso fiducia dietro a Muriel e Chiesa, rivelandosi in crescita. L’episodio che ha cambiato la partita - e sicuramente tenuto in vita la stagione - è a suo modo storico: Valoti segna, Pairetto annulla alla VAR e concede il rigore su Chiesa. Lo stadio si scandalizza, accade di tutto. Veretout realizza, Simeone e Gerson trafiggono la SPAL con due gol ai punti ingenerosi. E sono tre punti vitali, fondamentali. Gli stop di Atalanta e Lazio fanno sorridere ma, come dichiarato anche da Veretout al termine della gara, alla luce dei prossimi impegni la Fiorentina dovrà pensare solamente a sé.



Il Presidente della SPAL, Walter Mattioli, ha poi alzato il tiro al termine della gara: “Chiesa è una persona poco seria, abituato a simulare”, questo il succo del discorso. Non c’è bisogno di commentare.