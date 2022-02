Non mi era mai capitato di fare un titolo così, affermando tutto e il contrario di tutto. Me ne ha dato occasione la Fiorentina con, ricco di colpi di scena, scossoni, tensioni e frizioni, roba che difficilmente ci scorderemo presto.Partiamo dalla fredda ricostruzione di ciò che è avvenuto: la Fiorentina dà il via alle danze undici giorni prima dell’apertura delle trattative con l’accordo per, poi, per l’Epifania, chiude perin prestito fino a giugno con diritto di riscatto. In entrambi i casi, la cifra è 15 milioni. Saluta Benassi, che si sposta in prestito all’Empoli. soprattutto salutache sgattaiola verso Torino nottetempo, in barba alla quarantena. Contemporaneamente, ecco il suo sostituto,, su cui vanno 16 dei 70+10 milioni incassati per il serbo. Nell’ultimo giorno di mercato Pulgar accetta il prestito secco al Galatasaray.Strepitoso, nulla da dire. Una volta appurata l’impossibilità di far rinnovare, la necessità era quella di venderlo al maggior prezzo possibile, ein prestito con semplice diritto di riscatto, senza nessun vincolo, è un capolavoro che permette a Italiano di provare a rivitalizzarlo senza pressioni, suè stata anticipata e sbaragliata la concorrenza per lo stupore della stampa francese,ha ottime referenze e il rapporto qualità-prezzo, a quel che dicono gli addetti ai lavori e gli esperti di calcio svizzero, dovrebbe essere ottimo. Club in salute, classifica sorridente che non espone a rischi in caso di crollo nelle prestazioni in campo.. Poco male per il prestito di Pulgar, che a Italiano non dispiaceva a differenza magari di un corpo estraneo al suo gioco come Amrabat, perché questodal campo non esce più. Speriamo solo che non si faccia mai male.Sarebbe stato 3 se non fosse stato per l’inizio da favola, con le falle in rosa - esterno e punta - coperte in quattro e quattr’otto. E la media staziona attorno al 7 che ha dato il nostro direttore nel pagellone (Luis Nazario, non CR7), e l’acquirente… beh, pecunia non olet, ma da che mondo è mondo si sa cheQuesta singola mossa, che porta da ottime a quasi nulle le possibilità di andare in Europa già quest’anno,, e soprattutto è stata salutata con profondo dispiacere da Vincenzo, che adesso deve ripartire con un nuovo terminale offensivo e nuovi equilibri per il suo attacco. Il gioco del tecnico siciliano era strutturato principalmente sulla capacità di Vlahovic di fare il regista offensivo, smistare i palloni e poi attaccare l’area di rigore. Piatek questo non lo sa fare, Cabral è tutto da scoprire e il bassissimo minutaggio di Ikoné suggerisce che. Insomma, due più un esterno per uno, ma la sensazione è che con solo quell’uno se ne voli viaIl top player della Fiorentina, a questo punto, è in panchina.altrimenti il rischio è quello che se ne vada alla Juve anche lui. E togliendogli il capocannoniere del campionato, immaginiamo che gli abbiano fatto un dispetto non da poco. Lui, sconfitto dal punto di vista tecnico-tattico, non può però più perdere sul piano degli obiettivi. La sua stagione è già un trionfo, ha portato la Fiorentina a toccare l’Europa con zero aspettative, e ora che ha perso il suo arieteChe gli vuoi dire? Ma siamo certi che Italiano farà di tutto per mantenere la posizione guadagnata finora, e chissà, magari migliorarla ulteriormente con qualche alchimia delle sue.