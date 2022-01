La Fiorentina, ormai lo sanno anche i sassi, aveva bisogno di un esterno d'attacco, e lo ha preso praticamente a inizio dicembre. Domanisarà ufficialmente un giocatore viola, magari non la primissima scelta ma se proprio Berardi era fuori portata, mettere a disposizione di Italianoè senz'altro un ripiego niente male. Poi serve il vice Vlahovic, per schierarlo al posto del serbo in caso di emergenze o imprevisti ma anche insieme a lui in certi frangenti delle partite. Abbiamo già dedicato un approfondimento al tipo di attaccante che fa al caso dei gigliati in questo momento. Per il resto, la rosa è completa.Via i deludenti, l'unica operazione che potrebbe far tornare la Fiorentina sul mercato nell'immediato sarebbe la cessione di, che non ha spazio e qualche proposta da valutare (Empoli, Lecce) c'è.sembra ben calato nel ruolo di vice Biraghi e motivato da Italiano, per cui calano le quotazioni relative a un nuovo prestito.è reduce da un infortunio, così comeche avrà il suo spazio, anche se non da titolare. Gli altri sono ottimamente inseriti nelle rotazioni di Italiano, forsedovrà rimboccarsi le maniche visto che nel suo ruolo è arrivato Ikoné.I grandi maestri del gioco degli scacchi, mentre muovono i pezzi, giocano nella loro testa, in anticipo, le fasi successive della partita, in modo da essere pronti a reagire a qualsiasi mossa avversaria. L'avversario, in questo senso, è il mercato di luglio e agosto, che si porterà viae con ogni probabilità anche. E allora è lecito, muovendo i pezzi del mercato in anticipo, concludere a gennaio operazioni per giugno, ad esempio quella ipotizzata dallo stesso, attaccante del Peñarol che ha dichiarato di avere la sensazione che il suo prossimo club lo possa acquistare in questo mese e lasciare per altri sei in Uruguay in prestito. Comunque, non è obbligatorio chiudere se non si è certi del futuro di alcuni tesserati. I discorsi col Cagliari pervanno avanti da tempo,dello Spezia era a Firenze poco prima di Natale e chissà che non ci sia stato modo di parlare di un possibile futuro insieme.del Metz è una pista che può sempre riaccendersi, visto che si è spenta con il rinnovo di un solo anno da parte di Milenkovic, e ad essa vanno aggiunte quelle che portano adell'Empoli e adella Roma. Tutti profili che adesso non servono, ma che è molto meglio cominciare a trattare adesso per risparmiare tempo e soldi in un futuro prossimo di cui, a causa di pandemia e metamorfosi del sistema calcio, non v'è certezza.