Come spesso accade, lo spunto più interessante per analizzare la prestazione della Fiorentina, che ieri ha letteralmente asfaltato il Lech Poznan in uno stadio gremito e in un clima infernale, ce lo offrono i numeri che la squadra viola sta offrendo. Perché quella con i polacchi è la terza trasferta europea di fila in cui la Fiorentina riesce a rifilare ben quattro reti agli avversari. Prima era accaduto con Sporting Braga (4 a 0 a domicilio) e Sivasspor (4 a 1 nella gara di ritorno). Tre risultati rotondi che quasi fanno apparire come scontati i precedenti 3 a 0 in trasferta contro RFS e Hearts of Midlothian. Insomma, la Fiorentina in Europa si riscopre corsara implacabile e ieri ha messo in ghiaccio una semifinale europea che manca ormai dalla stagione 2014-2015.



SUPER NICO - Bella e consapevole, la Fiorentina ha offerto in Polonia l’ennesima prova da grande squadra alzando o abbassando i ritmi a seconda della necessità e colpendo al momento giusto grazie all’ottima qualità in mediana e sugli esterni. E parliamo di esterni. “Voglio tornare a fare la differenza come prima del mio arrivo alla Fiorentina”, poche parole estremamente chiare di Nico Gonzalez che aveva parlato così in conferenza stampa nel mercoledì di vigilia. L’argentino è stato di parola: ha propiziato il vantaggio di Cabral con una splendida conclusione a giro finita sul palo e ha colpito poco dopo con la specialità della casa, lo stacco di testa. Non sei pedina fondamentale dell’Argentina di Messi per caso, ieri ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione.



FAVORITI? - Nel frattempo, il giovedì di Conference ha fatto emergere diversi risultati a sorpresa. A partire dal West Ham, bloccato sull’1 a 1 in Belgio col Gent. Esce sconfitto invece l’AZ Alkmaar, dopo aver liquidato la Lazio, in trasferta contro l’Anderlecht. E finisce in pari la sfida fra Basilea e Nizza, dalla parte del tabellone della Fiorentina. Risultati che, a questo punto della competizione, eleggono la Fiorentina come candidata numero uno alla vittoria finale. E a Firenze un trofeo manca da oltre vent’anni…



OCCHIO AL GASP - In tutto questo, la Fiorentina torna oggi a preparare la gara di campionato di lunedì prossimo quando a Firenze arriverà l’Atalanta di Gasperini, uno che con la città di Dante ha sempre avuto un rapporto a dir poco conflittuale. Le due squadre sono oggi distanti 7 punti, ma la piazza sogna già lo sgambetto, che sarebbe l’ennesimo, al Gasp.