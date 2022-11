Finalmente la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha tirato fuori lo spirito che da tanto non vedevamo, i viola hanno infatti dimostrato di essere scesi sul terreno di gioco con un unico obiettivo: vincere e convincere per continuare la striscia positiva e, forse chissà, sperare in un finale di campionato diverso da questo scialbo primo spezzone di stagione. La squadra è un’altra rispetto a quella di anche solo un mese fa, e adesso comincia a conquistarsi anche l’affetto dei tifosi fiorentini, missione mai semplice al giorno d’oggi. Anche dopo il momentaneo pareggio di Dia i viola non hanno mollato un secondo tuffandosi subito alla ricerca del gol vittoria, trovato grazie all’invenzione di Saponara che in un fazzoletto si gira e serve Jovic a pochi metri da Sepe: questa volta neanche il clamoroso, ma perdonabile, errore della guardalinee Trasciatti ha negato la gioia dei tre punti allo stadio Franchi. Quinta vittoria consecutiva, non succedeva dal 2018.



ITALIANO LA VINCE CON I CAMBI – Come detto in precedenza la Fiorentina ieri non si è mai tirata indietro dal voler vincere la partita ma è chiaro a tutti che buona parte dei meriti sono da dare a Vincenzo Italiano, nuovamente protagonista grazie alle sue intuizioni tattiche. Bonaventura alla Torreira è il leitmotiv in casa gigliata ormai da qualche settimana, ma quello che fa nel secondo tempo con i cambi è qualcosa di spettacolare. Checchè se ne dica il pareggio degli ospiti aveva leggermente tramortito la Fiorentina, ma i cambi apportati dal tecnico dopo il gol di Dia hanno dato nuova linfa vitale ai padroni di casa. Prima Saponara, poi Jovic e Terzic hanno totalmente cambiato faccia alla squadra che negli ultimi minuti si è letteralmente lanciata all’arrembaggio alla ricerca del gol vittoria. E così è stato, chapeau.



FINALMENTE IKONE – Dopo mesi in cui stentava sistematicamente a dimostrare le sue doti tecniche, Johnathan Ikone ha finalmente conquistato il Franchi. E’ già qualche settimana che l’esterno dimostra di aver trovato il bandolo della matassa, dimostrandosi anche ieri uno dei migliori in campo. Gran parte dei meriti per il gol che sblocca la gara sono sue: in fotocopia a quanto fatto domenica contro la Sampdoria, il francese semina il panico sulla fascia destra servendo l’assist al centrocampista. Ma non finisce qui, perché fino al raddoppio di Jovic l’esterno è una spina nel fianco della Salernitana, risultando di fatto tra i più pericolosi. Adesso lo attende l’esame Milan, ma è ormai chiaro a tutti che da qualche settimana per Ikone sia iniziata tutt’un altro tipo di stagione. Italiano nel frattempo gongola e se lo gode: il tecnico ha sempre creduto in lui e finalmente ora arrivano i primi “risultati”.