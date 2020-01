La Fiorentina esce dalla gara casalinga contro il Genoa con un punto in più, anche grazie anche ad uno straordinario Dragowski, che ha salvato il risultato in varie occasioni, ma con la sensazione di aver fallito un appuntamento importante. La gara casalinga contro il Grifone poteva essere un banco di prova decisivo per il processo di crescita di Iachini e i suoi ragazzi, che hanno fatto però un passo indietro rispetto alla grande prestazione di Napoli. La Fiorentina ha sofferto in più occasioni la fisicità e l’atteggiamento difensivo del Genoa, che ha lasciato ai viola poco spazio per sfruttare i contropiedi, vera arma in più degli uomini di Iachini.



MERCATO - La Fiorentina, dopo essere decisamente ripartita e aver vissuto un gennaio più che positivo, ha bisogno di un ultimo aiuto da parte della sua dirigenza, con Pradè e Barone che devono completare la rosa con almeno due pedine capaci di alzare il livello tecnico della rosa. La Fiorentina, infatti, in una serata di difficoltà per la propria retroguardia e con Castrovilli che è stato costretto ad uscire, ha rifatto vedere alcuni dei difetti visti durante la gestione di Montella, come la troppa distrazione e la poca incisività. L’ingresso in campo di Eysseric e Maxi Olivera dimostra come serva qualcosa in più, ed il più rapidamente possibile, per poter aiutare mister Iachini a continuare il proprio lavoro.



TOUR DE FORCE - La Fiorentina è ora chiamata ad un vero e proprio tour de force, viste le sfide che dovrà affrontare nelle prossime due settimane. Inter in coppa Italia, poi Juventus ed Atalanta, tre impegni decisivi, che la Fiorentina non potrà sprecare, soprattutto la gara secca di San Siro. Le prime notizie che arrivano non sono positive, viste che le assenze certe per la gara dello Stadium di Milenkovic e Caceres, che sono stati ammoniti ed erano diffidati. Anche per questo Pradè dovrà dare a Iachini un centrale ed un centrocampista capaci di inserirsi subito nelle rotazioni della Fiorentina, in modo da non arrivare alla gara contro i bianconeri con forte handicap, e superare queste gare sulla carta molto complicate, sperando in qualche risultato positivo.