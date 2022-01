Ci potremmo lasciare andare a grandi proclami e dichiarazioni d’intenti. Preso a pallonate il Genoa, una serata da incorniciare e il morale alle stelle, Torino sembra un lontano ricordo anche se sono passati appena sette giorni. Eppure no, questa Fiorentina ormai la conosciamo. Ci porta su e poi ci lascia cadere, come canterebbe Giorgia. Quindi, se l’imperativo era lasciarsi alle spalle la sbandata del Grande Torino, adesso il mantra deve essere lo stesso: non affronteremo sempre una squadra fantasma come quella che solo per ieri è stata di Konko, e che dalla prossima settimana comincerà un nuovo percorso. Il calendario sorride ancora e riserva il Cagliari, che però dopo l’epurazione di alcuni elementi “tossici” tra cui l’ex viola Caceres ha fatto 6 punti in tre partite. Sarà una partita diversa.



PRESUNZIONE E RAVVEDIMENTO – Quando sei sulla bocca di tutti e intorno a te circolano cifre tanto alte, l’idea di essere Re Mida viene quasi spontanea: ma il cucchiaio sullo 0-0 non era assolutamente una buona idea, rischiava di compromettere una partita già di per sé in discesa. Per fortuna che il Genoa ha offerto il fianco senza fare troppe storie e al secondo affondo, portato sempre da Vlahovic, Odriozola ha aperto le danze. Poi è stato tutto un naturale scorrere del flusso legato ai valori tecnici in campo, nettamente a favore della Fiorentina, e Vlahovic ha anche trovato il gol che gli permette di raggiungere Immobile in cima alla classifica dei bomber, con una partita in meno. Tante scuse ai tifosi, che di questi tempi sono leggermente in ansia per quello che potrebbe succedere nelle prossime due settimane, e via a festeggiare coi compagni. Ma la copertina per una volta, se la prendono altri. Noi, sommessamente, ribadiamo che senza questo splendido attaccante la corsa al piazzamento europeo sarebbe seriamente compromessa. E Italiano, non concedendo neanche un minuto a Piatek contro la sua amata ex squadra e a partita ampiamente chiusa, ha fatto capire che la pensa come noi.



CHE MANCINI – I piedi sinistri al potere. Biraghi mette in fila Pellegrini e Ibrahimovic per il trono delle punizioni in Italia, portando insieme a Vlahovic il totale della Fiorentina in campionato a 4, in testa alla pari col Milan; Maleh è in una fase in cui gli riesce quasi tutto – avrebbe fatto un paio di eurogol senza quel quasi, meglio tenerli per quando serviranno davvero – e Ikoné ha già cominciato a mettere in fila un assist dietro l’altro. Del resto, se fai segnare di testa Torreira devi essere davvero bravo con i cross. Dell’uruguayano e di Bonaventura sappiamo già tutto, invece Odriozola si sta confermando su ottimi livelli nonostante dietro di lui Venuti non se ne stia a guardare. Buoni segnali da tutti, anche da Terracciano che in una partita da spettatore non pagante ha comunque sfoderato un’uscita tempestiva su Ekuban. A Gonzalez, ma questa non è una novità, manca solo il gol. Adesso il Cagliari prima di fermarsi per la sosta e prepararsi a un bimestre, febbraio-marzo, che dirà una volta per tutte quali sono le prospettive di questa bella Fiorentina. Bella da vedere, bella da commentare.



SISI GRAZIE – Una fredda risposta di capitan Biraghi ad alcuni tifosi che gestiscono una spassosa pagina social ha generato una wave, un’ondata di meme e affetto per l’ex Inter: forse è un caso, ma da quel momento le sue prestazioni hanno subito un’impennata verso l’alto, con cross, discese e punizioni pennellate all’incrocio. E Rosati, il terzo portiere più coinvolgente che ci sia, non smette di scherzarci sopra. Basta fare un giro su Instagram per rendersi conto di quanto sia divertente, ora come ora, tifare Fiorentina, anche al di là del gioco espresso. Perché il calcio è talmente complesso e affascinante, che a volte anche una vignetta condivisa online può spingere il pallone… in rete.