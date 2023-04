Il clima in casa Benevento è incandescente. Dopo il ko casalingo contro la Spal e l'ultimo posto in Serie B è rrivata la contestazione da parte della tifoseria. Purtroppo, il tutto si è trasformato nell'ennesimo episodio di violenza. A farne le spese è Roko Jureskin. Il centrocampista croato, questa mattina, ha denunciato in questura l'aggressione subita dopo l'allenamento.



L'EPISODIO - Secondo una prima ricostruzione, il calciatore si trovava in auto, nella zona di via Meomartini, quando è stato fermato da tre persone. Una di queste, all'improvviso, gli avrebbe sferrato un pugno al volto. Il giovane è rientrato allo stadio dove i medici del Benevento lo hanno medicato. Sono ora in corso le indagini della Digos per cercare di identificare l'aggressore e le persone che erano con lui.



IL SINDACO - Subito dopo aver appreso la notizia, il sindaco della città Clemente Mastella ha detto la sua sull'accaduto: "Condanniamo con fermezza gli autori di questo gesto violento e ingiustificabile: a nome della città, chiedo scusa al calciatore Roko Jureskin. La sconsideratezza di qualche invasato non può mettere in discussione la sportività e la civiltà di Benevento. Il mio invito e la mia esortazione a tutti i tifosi é che il finale di campionato sia vissuto con compostezza e fair play, in qualunque caso."