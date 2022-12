Era prevista per oggi la sentenza del Gip di Siena per il processo a carico fra gli altri anche del calciatore del Genoa ed ex-Juve, Manolo Portanova che era accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa di 21 anni insieme ad Alessio Langella, 23 anni, e Alessandro Cappiello, 25 anni.



E il Gip si è pronunciato e ha confermato e accolto le richieste del pm Nicola Marini che ha condannato Portanova a 6 anni di reclusione. Lo scorso 22 novembre, nel corso di una lunga udienza, il pm aveva chiesto 6 anni di condanna anche per Langella con rito abbreviato (accolete oggi), mentre per Cappello il rinvio a giudizio è stato decretato nell'udienza di oggi.



La vicenda, nella ricostruzione portata avanti dagli investigatori e dalla Procura, risale alla notte tra il 30 e il 31 maggio 2021. Quella sera Portanova, assieme a Langella e Cappiello, ha incontrato la giovane in un appartamento nel centro di Siena. La ragazza, dopo una cena con un'amica, ha raggiunto Portanova all'appartamento, accettando l'invito a una festa. I 4 si sarebbero appartati in una stanza, e il gruppo di amici - nonostante i rifiuti della giovane - ha abusato di lei.