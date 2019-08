La Vis Pesaro 1898 comunica che è stato firmato l’atto di compravendita di 51% delle quote della società Vis Pesaro dal 1898 srl nello Studio notarile Nardi di Pesaro, da parte della MB Holding srl di Milano, rappresentata dal suo fondatore ed unico proprietario Ing Mauro Bosco.



Il nuovo Presidente e socio di maggioranza della Vis Pesaro 1898, avrà il piacere di presentarsi in conferenza stampa accompagnato dal copresidente Marco Ferri, dal Sindaco Matteo Ricci, il nuovo

Amministratore delegato Dott. Antonio Feroce ed il Direttore generale Vlado Borozan, il giorno sabato 10 agosto 2019 alle 12.30 c/o la Sala Rossa del Comune di Pesaro.



La famiglia della Vis si ingrandisce e si rafforza con una nuova risorsa di assoluto spessore umano e professionale e si garantisce la continuità del progetto con la UC Sampdoria iniziato un anno fa. Ing Mauro Bosco rappresenta tutti i valori che, inoltre, garantiranno alla nostra società un futuro solido, certo, prosperoso e ricco di soddisfazioni.