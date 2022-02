L’urna di Nyon ride alla Roma. Con il primo posto nel girone C di Conference League, la Roma si è conquistata un turno di riposo, volando direttamente agli ottavi. I giallorossi che pescano gli olandesi del Vitesse. Evitate dunque le squadre più pericolose come Marsiglia e Leicester.





VITESSE



LA FORMAZIONE TIPO: Vitesse (3-4-1-2): Houwen; Doekhi, Oroz, Rasmussen; Dasa, Wittek, Tronstad, Domgjoni; Buitink; Openda, Grbic. All. Letsch



LA STELLA: Pochi i giocatori conosciuti, tra loro il difensore Bazoer ex Wolfsburg e Ajax. Mourinho dovrà prestare particolare attenzione pure ai giovani talenti del club giallonero. Con un’età media di 23 anni, la rosa del Vitesse vanta numerosi under che presto potrebbero finire nel mirino dei top club europei. Su tutti Lois Openda, 22enne belga a quota 16 gol in stagione..



IL CAMMINO: Ottenuto l’accesso agli spareggi grazie al secondo posto nel gruppo G della fase a gironi, il Vitesse ha strappato un pass per gli ottavi imponendosi sul Rapid Vienna: decisiva è stata la vittoria di ieri (2-0), che ha ribaltato i pronostici dopo il vantaggio degli austriaci nell’andata (2-1 a Vienna).



I PRECEDENTI: non ci sono precedenti tra le due squadre.