Mattia Viti, difensore del Nizza che lo ha acquistato la scorsa estate dal Sassuolo, potrebbe fare ritorno in Italia. L'ultimo club che si è mosso per esplorare la fattibilità dell'operazione è il Sassuolo, che però prima dovrebbe registrare un'uscita tra le proprie fila difensive. I primi nomi sono Ferrari, che ha qualche richiesta sul tavolo, oppure Marchizza che piace al Cagliari neopromosso in A. In questo caso, Viti potrebbe essere prelevato in prestito.