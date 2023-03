Vitor Roque, giocatore dell’Atletico Paranaense, è uno dei nomi più chiacchierati per la finestra estiva di mercato. Il Barcellona è da molto che ha mosso un forte interesse per l’attaccante, che, come riporta Fichajes, ad un’emittente locale si è espresso così: “Mi vedo in grado di andare in Europa e giocare per il Barcellona. È un sogno non solo mio, ma, credo, di qualsiasi giocatore. Se succederà sarà una grande gioia per la mia famiglia e per me. Per questo, devo continuare a lavorare sodo e sperare che tutto si concretizzi.”