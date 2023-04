Vitor Roque vuole solo il Barcellona e il Barcellona vuole solo Vitor Roque. Sembra un matrimonio che s'ha da fare, almeno secondo quanto riportato da Mundo Deportivo. Nelle ultime ore, infatti, è avvenuto un incontro tra il padre del talento dell'Athetico Paranaense e la dirigenza blaugrana, rappresentata dai dirigenti Mateu Alemany e Jordi Crujiff.



Il club catalano ha messo in chiaro le difficoltà in cui si trova col fair play finanziario. Ciononostante, l'intenzione del calciatore, sarebbe quella di vestire la maglia blaugrana, malgrado le offerte di altri top club come Psg, Arsenal, Chelsea, Milan e Inter.



Due gli ostacoli: il presidente del Paranaense, e la cifra (il brasiliano viene valutato 40 milioni di euro). Se sul benestare del club carioca filtra ottimismo, il rinvio del pagamento per venire incontro alle esigenze del Barcellona potrebbe portare a un aumento della richiesta.