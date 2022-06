Oggi gioca in Turchia nel Karagumruk, ma il cuore di Emiliano Viviano è viola e batte per la Fiorentina: "Se ho rosicato perché Vlahovic ha lasciato Firenze? Sono la persona sbagliata a cui fare questa domanda - ha detto a Tuttosport - se non c’è lui ci sono altri. Mi basta che ci siano undici giocatori in viola che onorino la maglia sudando e combattendo".