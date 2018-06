La rottura è ormai praticamente ufficiale: Viviano e la Sampdoria si diranno addio. "Scelta tecnica". Così il club blucerchiato ha giustificato all'estremo difensore di Fiesole la decisione di separarsi in questa sessione estiva, nel corso del summit andato in scena ieri a Milano tra lo stesso Viviano, il suo agente Vigorelli, Romei, Osti e Pradè. L'incontro di fatto ha sancito l'addio, che non sarà consensuale perchè il portiere avrebbe voluto continuare a Genova.



Alla fine dell'incontro i vertici della Samp hanno spiegato a Viviano che l'addio arriverà soltanto per motivi calcistici, e non a causa di altri dettagli, e che considerano il numero 2 blucerchiato ancora tra i migliori nel ruolo in Italia. Viviano, arrivato all'incontro irritato per essersi sentito scaricato, ha ascoltato, controbattuto e alla fine ha demandato la situazione al suo procuratore, lasciando la riunione senza scontri ma innervosito "Perchè a questo club e a questi tifosi sono molto legato", sono le uniche parole rilasciate a Il Secolo XIX.



Ora però bisognerà trovare un'intesa dal punto di vista economico. A Viviano dovrebbero andare ancora 6 milioni lordi (percepisce 1 milione netto a stagione dal Doria, e ha ancora 3 anni di contratto) e non vuole rinunciare a quanto gli spetta. Il Parma è la società in questo momento più vicina all'ex Arsenal e Fiorentina, ma la società gialloblù offrirebbe un contratto più basso all'attuale numero 2 blucerchiato.