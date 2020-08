Dalla possibile (e contestata) cessione diallache era, e a quella che è: su VivoPerLei il blogger Francesco Palermo parte dalla più stretta attualità per inoltrarsi in un paragone frae suo zio Gianni, provando a interpretare il pensiero dei tifosi bianconeri in queste ore. Ecco l'articolo: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/88461​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.