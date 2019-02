Carissimi blogger, lettori di VxL e calciomercato.com,siete curiosi di scoprire il nome del blogger premiato dal nostro giornalista d'eccezione per il nuovo Trofeo della Critica?Partiamo subito dai quattro articoli scelti dalla redazione: compito assai arduo questa settimana, contraddistinta da unacome non accadeva da tempo; tra gli oltre 200 pezzi dei nostri blogger, ecco i 4 selezionati: Se ci lasci non vale: triste storia di un amore finito della debuttante7.75 il nostro voto; i nostri complimenti per questo inizio col botto e ovviamente benvenuta nella community! Il sottile equilibrio che separa paradiso e inferno di8.25 il voto per questo pezzo davvero bellissimo, scritto con una perfetta padronanza di stile, che ha raccolto pure oltre 1100 letture: complimenti alla nostra 'mascotte', che ha ripreso a scrivere con continuità. "I figli di un dio minore" e i "mercenari" di8.5 il nostro voto: poche letture, essendo evidentemente passato inosservato, per questo pezzo da noi consigliatissimo. Roma, l'ascesa di Zaniolo come Ramazzotti a Sanremo '84 , diottimo blogger assente da settembre, che siamo lieti di riaccogliere nella community, certi che darà battaglia per il premio mensile finale.Siamo orgogliosi di annunciarvi che per questa settimana a leggere i quattro articoli dei nostri blogger e a premiare il vincitore del nuovo Trofeo è statocon un percorso professionale legato soprattutto a Il Corriere dello Sport-Stadio, da settembre del 2018 èTra i 4 proposti, il pezzo decretato come il miglior componimento dal dott. Polverosi è stato quello diecco come ha motivato la sua scelta:L'articolo "I figli di un dio minore" e i "mercenari" punta al rapporto, non di fiducia, fra i tifosi e i giocatori., che spesso porta a dare forza a un solo punto di vista, quello di chi scrive, in questo caso proprio un tifoso. Ma nella maggior parte dei casiil tifoso (quello vero, non il teppista che sfrutta il calcio per sfogare una personalità malata) è la parte sana del calcio, è quello che paga, che ama e che soffre; il giocatore, che magari ama lo stesso la maglia e soffre per le sconfitte, alla fine trova i soldi sul proprio conto corrente, anche per amare e soffrire. Complimenti!Ci uniamo ai complimenti perche oltre alla grande soddisfazione di esser stato premiato da una penna così importante si aggiudica trofeo eE come sapete, non finisce qui... ogni settimana premiamo anche il miglior debutto.- Tra i 12 nuovi utenti di questa settimana, che hanno scritto per la prima volta sul portalead ottenere lavoto redazionale più alta è stato Lo stagista: la seconda giovinezza di Fabio Quagliarella ; entrambi sono stati valutati con un voto di 8.25 che valgono dunque ala media più alta di questa settimana: sentiti complimenti pere chiaramente un caloroso benvenuto da tutti noi.Da notare come proprioper vincere il premio mensile, quello più ambito,più la straordinaria occasione dipubblicato su calciomercato.com - attualmente sia al quarto posto, ma solo virtualmente, in quanto per entrare in gara è NECESSARIO SCRIVERE ALMENO 4 PEZZI durante il mese; e come lui, ci sono ancora, per cui coraggio...per non perdere la possibilità di ambire al premio finale: la rimonta è più facile e immediata di quanto possiate pensare.Per oggi è tutto, vi salutiamo aspettando i vostri feedback nella sezione commenti, mentre chi volesse scriverci per qualsiasi dubbio può farlo alla casella e-mail vivoperlei@calciomercato.com.Un caro saluto dalla Redazione.