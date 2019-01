Carissimi blogger, lettori di Vxl e di calciomercato.com,entusiasti e ansiosi di conoscere le vostre prime impressioni sul nuovo VxL 2019, vi diamo conto di quanto accaduto la scorsa settimana (31 dicembre - 6 gennaio).Come i blogger più attenti già sapranno, abbiamo eliminato il premio settimanale riguardante la classifica generale e il Trofeo Re del weekend a favore di un solo premio mensile: unpiù la straordinaria occasione diLa classifica, a partire dal 31 dicembre, è stata aggiornata con il nuovo algoritmo che tiene conto SOLOil numero delle letture e dei commenti ricevuti dagli altri blogger sono visibili, ma non hanno alcun valore ai fini del punteggio -, inoltre, accanto ad ogni articolo, potete vedere, segnalato con una stellina dai colori cangianti, il voto ottenuto.Per quanto riguarda la classifica settimanale, vi ricordiamo che questa, ma è solo indicativa di quanto accaduto negli ultimi sette giorni; mentre la classifica da tenere sotto controllo per vincere il premio finale è quella MENSILE, che potete consultare QUI . IMPORTANTE: per far parte della classifica È NECESSARIO AVER SCRITTO ALMENO 4 PEZZI NEL MESE. Ecco perché, al momento, in prima posizione con 9 articoli scritti, una buona media di 7.31 e un punteggio totale di 61.69, abbiamo, tra l'altro con noi da pochissimo (solo dal 27 dicembre), per cui benvenuto e complimenti per i risultati finora raggiunti.Siamo orgogliosi di annunciarvi che a premiare il primo vincitore di questo nuovo Trofeo della critica è stato il, che ovviamente non ha bisogno di molte presentazioni. QUI puoi scoprire i primi vincitori dei due trofei.