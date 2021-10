è ancora una volta molto più che una semplice sfida di campionato con i classici 3 punti in palio. La gara delle 18 al Franchi sarà infatti un grande banco di prova per le velleità, seppur con obiettivi diversi, sia dei viola diche per gli azzurri di. C'è però un'ulterioresu questa partita ed è il confronto diretto fra due degli uomini mercato più interessanti del campionato, Dsono due prime punte con caratteristiche molto diverse, ma entrambi per le rispettive squadre sono incredibilmente decisivi.con i difensori ed è bravo a difendere palla, subire fallo e allargare il gioco per i compagni. Non a caso è in top 10 fra le punte delle big in Serie A per falli subiti, per passaggi verso i compagni ed è leader assoluto per duelli e contrasti vinti.con un numero più alto sia di tiri che di dribbling tentati.(Vlahovic ne ha 3 su rigore) segno che dalla partita di oggi potrà arrivare il sorpasso decisivo a quelriempito temporaneamente da unostraordinario, ma non eterno, come non lo è neancheche qualche settimana fa ha stravinto il nostro sondaggio ( LEGGI QUI ). Il nuovo miglior 9 della Serie A del presente potrebbe uscire proprio dalla gara di oggi, eppure guardando al futuro, per entrambi potrebbe aprirsi uno scenario differente. Su Osimhen già la scorsa estate avevano messo gli occhi top club internazionali come PSG, Liverpool e Manchester City, ma senza mai arrivare ad una proposta concreta e soddisfacente per De Laurentiis. I discorsi sul rinnovo di contratto di Vlahovic, invece, si sono arenati da tempo scatenando l'ira di Commisso e il sempre più attivo interesse di Inter, Juventus, Atletico Madrid e Bayern Monaco. Per questo mezza Europa oggi punterà il proprio mirino su Fiorentina-Napoli, la sfida fra bomber è solo all'inizio.