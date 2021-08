Primo gol in campionato e subito protagonista in casa, Dusan Vlahovic si è preso la scena con il gran gol di testa al Torino. L'attaccante serbo, dopo la partita, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato così: “Lo stadio cantava il mio nome, non potevo rimanere fermo: certe cose le sogni fin da bambino, sono veramente emozionato. Penso di essere sulla strada giusta ma devo continuare a pedalare, a testa bassa con umiltà e determinazione, concentrato. Se penso di aver già fatto qualcosa è un grandissimo sbaglio, ci saranno alti e bassi ma darò tutto me stesso per la città, la squadra, il mister e per vincere”.