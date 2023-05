Il gesto di questa settimana è uSarebbe stato bello, diciamo così. Certo sarebbe stato bello - e virtuoso e utile a tutti -, mettergli una mano sulla spalla,. Guardate che gli schizzi di melma che state gettando addosso al nostro collega colpiscono anche noi. E questi insulti, questi schizzi, ci indignano e ci imbarazzano.Abbiamo citato Pasalic e Djimsiti proprio perché sono i due giocatori della Dea citati da Gian Pieroquando asserisce che - in poche paroleE che certo, il razzismo va combattuto, e ci mancherebbe. Ma non bisogna fare confusione. E invece bisogna farla, la confusione.. Bisogna sperare che un giorno un Pasalic o un Djimsiti o chiunque altro si renda protagonista di quel gesto mancato di cui stiamo parlando.Mario Pasalic è croato, figlio di immigrati che per lavorare si sono spostati in Germania, a Mainz, dove è nato il centrocampista dell'Atalanta. Fossero nati entrambi - Vlahovic e Pasalic - vent'anni prima. diciamo nel decennio tra gli 80 e i 90, sarebbero cresciuti sotto la stessa bandiera, quella della Jugoslavia, poi frantumata dalla guerra.Berat Djimsiti è un albanese nato in Svizzera, sempre per quegli incroci della Storia, impastata di sogni e migrazioni.E allora: sarebbe stato bello vedere uno dei due calciatori dell'Atalanta avvicinarsi al loro collega, prenderlo sottobraccio o appoggiargli una mano sulla spalla, far sentire di essere lì, vicini, solidali, partecipi. Guardare negli occhi anche uno soltanto di quelli che stavano dando dello "zingaro" a Vlahovic e dire - lì, con la loro presenza, concretamente non con il bla-bla-bla già sentito a giochi fatti e a vergogna consumata - ecco, dire una cosa semplice: