Un investimento così importante - per di più fatto nel mercato di riparazione - ha inevitabilmente generato tante aspettative. Soprattutto se i protagonisti sono il capocannoniere della Serie A e unache ha puntato su di lui per alzare il livello. Aspettative, che si accompagnano a confronti, riflessioni, auspici: si parla tanto, di più, del rendimento di. Ogni suo digiuno fa più rumore, Allegri ricorda che alla Juventus il pallone pesa di più e il serbo patisce anche una manovra offensiva bianconera sterile, che fin qui in Serie A ha prodotto soltanto 47 reti, 10° attacco del campionato. Ma il rendimento di Vlahovic è davvero peggiorato? Cosa dicono i numeri?