Dusan Vlahovic, 19enne attaccante della Fiorentina, ha deciso la finale d'andata di Coppa Italia Primavera contro il Torino, segnando una doppietta. Il suo procuratore Darko Ristic ha parlato di lui ai microfoni di Radio Bruno: "Ho visto la partita di Coppa Italia, sono molto felice per lui. È pronto per il salto in prima squadra. Quest’anno è migliorato mentalmente e fisicamente, è un altro giocatore rispetto a prima. A gennaio c’erano delle offerte, ma lui mi ha detto che voleva restare a Firenze per giocare, anche in Primavera. Sarebbe molto bello per lui vincere in questa stagione sia la Coppa Italia che lo scudetto di categoria. In prima squadra c’è tanta concorrenza e grandi giocatori, Dusan deve giocare ed è pronto per farlo, non in prestito ma a Firenze e se avrà la chance da titolare."