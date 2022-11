mi mancava molto scrivere “ha segnato Dusan Vlahovic”

I problemi di pubalgia sono solo un vecchio ricordo per, che dopo aver saltato le ultime gare con la Juventus ha voltato pagina ed è carico per un Mondiale da protagonista con la Serbia.- L'attaccante bianconero è stato l'uomo-copertina nell'ultima amichevole della nazionale prima del debutto col Brasile in programma giovedì 24.. Tra i marcatori anche Tadic - doppietta - l'attaccante viola Jovic e il trequartista della Sampdoria Djuricic.