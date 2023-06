Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, che attualmente sta conducendo Masterchef in Argentina, ha rilasciato un'intervista alla rivista Gente, parlando in qualche modo indirettamente anche del futuro dell'attaccante: "Quando mi trovate un po' stanca, qualcosa della vita che facevo in Italia e in Francia mi manca (ride, ndr). Ora sono felice a Masterchef e di tutto ciò che mi sta succedendo, non mi pento di niente. Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove eravamo e saremo sempre felici".



LA CASA A MILANO - "Chiaro! Ce l'abbiamo. Ci vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che noi tutti amiamo e in cui vorremmo sempre tornare".



DUE LUOGHI SEPARATI -"Questa penso sia la domanda più difficile per me a cui rispondere, ci organizziamo mese dopo mese. Di solito vado a Ibiza a luglio, quest'anno non so ancora se viaggerò perché Masterchef è la mia priorità e mentre registriamo non vado in vacanza".