Dopo il pareggio raggiunto dalla Roma in rimonta contro il Verona, Volpato ha parlato della gara e della suo gol che ha dato vita alla rimonta. Queste le sue parole:



Che emozioni provi?

Sono molto contento per aver segnato oggi, ma mi dispiace per il pareggio. Sono entrato per provare a cambiare la partita e provare a inventare qualcosa. Va bene così



Cosa ti ha detto Mourinho?

Di giocare semplice e tentare di fare l'assist. Poi ho segnato



Ti è arrivato il messaggio di Totti?

Non ho visto il mio telefono, adesso. Per me è come mio fratello, mi dà consigli.



Che ruolo preferisci?

Il mio ruolo è trequartista, da sempre, da ragazzino, ma posso giocare anche da numero otto



Che allenatore è per te Mourinho?

È un top, ha vinto tutto. Cerco di prendere consigli da lui



Che obiettivi ti sei posto?

Il mio obiettivo era debuttare. E già dopo due minuti mi sono innamorato; oggi quando sono entrato ho provato sensazioni molto forti.



Di quale calciatore eri innamorato da ragazzino?

Era Maradona, il mio idolo