Sime Vrsaljko, terzino croato dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazione ai canali ufficiali della società nerazzurra. Ecco le parole dell'ex Atletico Madrid, presenti nel Matchday di Inter-Sassuolo: "La prima volta che ho giocato contro l'Inter era anche la mia prima stagione a Genova. Ti ritrovi ad entrare in uno stadio storico, ad affrontare un top club. Ero contento, motivato, volevo presentarmi nel migliore dei modi".



SULL'ARRIVO - "Lo sognavo fin da piccolo. E adesso sento la responsabilità di indossare la maglia dell'Inter ogni weekend".



SULLA POSIZIONE - "Ho fatto praticamente tutti i ruoli: davanti, in mezzo, difensore centrale. Poi però mi hanno spostato terzino e da lì non mi sono più mosso, mi trovo benissimo".