Nuova idea di Claudio Lotito per lo stadio Olimpico. Come riporta Cittaceleste.it, dopo le sagome con le foto dei tifosi, stavolta il n.1 biancoceleste vuole riproporre il boato del pubblico... tramite un'app.



L'APP DEI TIFOSI - Lotito sta studiando, insieme ad un tecnico informatico, un'app che sia in grado di far sentire dagli altoparlanti dell'Olimpico tutte le reazioni di centinaia di tifosi. Loro sarebbero a casa, sul divano, ma tramite app potrebbe manifestare rabbia, gioia, esultanza. Per ora il problema tecnico più importante potrebbero essere i secondi di ritardo tra l'azione e le reazioni, ma la Lazio continuerà a provare. Questo tipo di app è stata provata in Giappone con buon successo, potrebbe presto sbarcare all'Olimpico di Roma.