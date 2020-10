Da tempo Federico, ma anche quelli delle altre squadre. Contro il Verona a sorpresa Andrea Pirlo ha schierato l'ex Fiorentina dall'inizio a tutta fascia sulla sinistra, in un ruolo che aveva già occupato in viola. Proprio un blogger della Fiorentina, Fedesalvi, ha voluto analizzare la sua partita e in generale il suo rendimento: per lui è la più forte riserva del calcio italiano. Siete d'accordo con lui? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/bernardeschi-e-la-piu-forte-riserva-del-calcio-italiano​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.