Una lettera aperta al presidente della Juventus Andrea Agnelli. A scriverla è il blogger bianconero Massimo Perin, che ha analizzato il 2020 della squadra del suo cuore e in particolare gli ultimi fatti. Il caso Suarez, il ricorso accolto al Napoli e le polemiche per l'arbitraggio del match con la Fiorentina. La pensate come lui? Ecco l'articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/caro-andrea-ti-scrivo​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.