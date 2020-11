La gestione dei cambi di Andreanel finale di gara contro la Lazio non è andata giù a molti juventini. Tra questi c'è il blogger bianconeroA.D. 1897, che ha duramente criticato l'allenatore della Juve per il risultato ottenuto all'Olimpico e in generale per l'inizio di stagione. Siete d'accordo con le sue valutazioni? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/lazio-juve-un-dilettante-allo-sbaraglio​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.