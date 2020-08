Il blogger milanista bumbaisback si mette nei panni di Paoloper il mercato che sarà.Già pronte le alternative in caso di risposta negativa per entrambi:. Siete d'accordo con lui? Ecco il suo articolo per VivoPerLei: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/firma-o-vai​ , dal 2008, è la piattaforma di blog scritti dai lettori di calciomercato.com. Per poter scrivere, è necessario registrarsi. Gli articoli passeranno poi attraverso il giudizio della Redazione.: il Trofeo della Critica, il Trofeo del Debuttante e il Trofeo per il vincitore del mese.